Ребята, срочно, даю сотку, напишите сравнительную характеристику Варвары и Катерины из драмы "Гроза"
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Ребята, срочно, даю сотку, напишите сравнительную характеристику Варвары и Катерины из драмы "Гроза"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катерина и Варвара — молодые женщины из купеческой семьи. Они имеют черты сходства и различия. Обе они из одной среды, обеим им не дано было в детстве получить хотя бы азы, основы светского образования. Их сознание, вкусы, их миропонимание сформированы близкой им народной культурой. Купеческое, мещанское население, крестьянство в 60-х годах XIX в. — это были близкие по культурному уровню сословия, где об искусстве и образованности люди часто имели приблизительные представления, а черты быта, общения, эстетические понятия именно в их понимании принимали иногда довольно простые, незатейливые формы. Катерина — женщина, одарённая и чувствительным сердцем, и пылким воображением. Во время посещения церкви её радуют видения картин, где в светлом «небе ходит дым» и «ангелы… летают и поют». Ей снятся «храмы золотые» и «деревья и горы», какие изображены на иконах. Её родительский дом, по-купечески щедрый и богатый, посещало множество странниц и богомолок. Катерина слушала их молитвы, притчи и бесконечные россказни, часто построенные на грубых суевериях, и верила всему не рассуждая. Её вера в добро, её отзывчивое сердце, созидающее начало её души перерабатывали эти «материалы» в чудесные образы и видения. И картины природы, неоглядные волжские дали порождали в ней желание «вылететь в поле и летать с василька на василёк, как бабочка». У Варвары, родственницы Катерины, быт и воспитание такие же, как и у неё, главной героини пьесы. Но образ жизни обеих молодых Кабановых, дочери и невестки Марфы Игнатьевны, имеет лишь внешне схожие черты. Катерине в родительском доме «таково хорошо было», а в доме мужа «всё как будто из-под неволи». Старая Кабанова, свекровь молодой женщины, создаёт в семье гнетущую атмосферу, навязывая домочадцам свои порядки и заставляя жить по законам домостроевской старины. Деспотизм и чёрствость души старой купчихи вызывают у Катерины и Варвары желание поступать по-своему, вопреки воле «маменьки». У Катерины поведение свекрови порождает не только протест сам по себе, но желание защитить себя и доказать своё право быть личностью, женщиной, достойной уважения. Встреча с Борисом, интеллигентным молодым человеком из образованной среды, изменяет жизнь купеческой невестки. Мощный любовный порыв, потрясший её душу, сметает все условности и преграды на пути женщины к счастью и приводит к супружеской измене. Однако расплата за «грех» должна была либо сломить волю молодой Кабановой, навеки опозорив её в общественном мнении, либо уничтожить её физически. И Катерина сознательно выбирает самоубийство, не смирившись с потерей любимого человека, со злобным осуждением окружающих. Она уходит из жизни, не приняв законы тех людей, с которыми она обречена была оставаться до конца своих дней. Варвара, как и Катерина, сильная личность. Но в её душе нет тонкости переживаний, она смотрит на мир очень трезво и уверена в том, что должна любой ценой отстоять своё право на счастье. Её связь с Кудряшом, советы, данные Катерине, тайно встречаться с Борисом, умение лгать и притворяться, а также побег из дома от тирании матери — всё свидетельствует о том, что у неё своя линия жизни, своя правда, которая отличается от правды Катерины. Чего ждёт в будущем каждая из них? Катерина хочет радоваться жизни и быть честной перед Богом и людьми. Варвара стремится получить счастье любой ценой, даже ценой хитрости и лжи. Катерина и Варвара не антиподы; их сближают условия жизни в одной семье и желание свободы, как они её понимают.
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