Несси - карликовый пудель,только женского рода.Я её знаю всю свою жизнь,она нискол??ко не (меняться).Всё такая же как замухрышка,но вёрткая - настоящий вьюн!А как (бегать)!(Носиться) мы с ней по парку,(прыгать) через кусты,чере...
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Несси - карликовый пудель,только женского рода.Я её знаю всю свою жизнь,она нискол??ко не (меняться).Всё такая же как замухрышка,но вёрткая - настоящий вьюн!А как (бегать)!(Носиться) мы с ней по парку,(прыгать) через кусты,через скамейки,(кувыркаться) - в общем,(играть)... (Извозиться) в грязи по уши,а хозяева наши ничего - довольны... Несси - моя лучшая подружка.Очень она мне нравится. Спиши раскрывая скобки и употребляя глаголы в нужной форме лица.ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЬТЕ МНЕ НУЖНО СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несси - карликовый пудель , только женского рода . Я её знаю всю свою жизнь , она нисколько не меняется. Всё такая же замухрышка , но вёрткая - настоящий вьюн. А как бегает!Носимся мы с ней по парку , прыгаем через кусты , через скамейки , кувыркаемся - в общем , играем...Извозимся в грязи по уши , а хозяева наши ничего - довольны...Несси - моя лучшая подружка.Очень она мне нравится.
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