Коротко поясните смысл понятий 1 Закрепощение 2 Колония 3 Опричнина

Гость: Гость:

1) подчинение 2) это зависимая территория, находящаяся под властью иностранного государства, без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе особого режима. 3) часть государственной политики в Русском государстве с 1565 по 1572 годы, состоявшей в реализации чрезвычайных репрессивных мер.