3 предложения о лучшей вечеринке

Английский язык
3 предложения о лучшей вечеринке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This party was the best, it had tasty food. This party was awesome, we swam in the pool. This party was cool, i met new friends.
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