Сделайте морфологический разбор причастий: развидневшееся небо,напоённые долины.
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Сделайте морфологический разбор причастий: развидневшееся небо,напоённые долины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развидневшееся-причастие. I.Небо (какое?) развидневшееся. Начальная форма - развидневший. II. Действительное, единственное число, именительный падеж, неодушевленное, переходный, несовершенный вид, одушевленное, прошедшее время, средний род. III. Небо (Какое?) развидневшееся (определение, подчеркиваешь волнистой линией). Напоённые-причастие. I. Долины (какие?) напоённые. Начальная форма - напоённый. II. Именительный падеж, множественное число, неодушевленное, одушевленное, непереходный, прошедшее время, совершенный вид, страдательное. III. Долины (Какие?) напоённые (определение, подчеркиваешь волнистой линией).
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