Дополни условия и реши задачи. Во время каникул Витя сделал (...) фотографий.Он под??рил 6 фотографий бабушке и 4 фотографий другу.сколько фотографий осталось у Вити?

Математика

Дополни условия и реши задачи. Во время каникул Витя сделал (...) фотографий.Он под??рил 6 фотографий бабушке и 4 фотографий другу.сколько фотографий осталось у Вити?

Автор: Гость