Дополни условия и реши задачи. Во время каникул Витя сделал (...) фотографий.Он под??рил 6 фотографий бабушке и 4 фотографий другу.сколько фотографий осталось у Вити?
Математика
Дополни условия и реши задачи. Во время каникул Витя сделал (...) фотографий.Он под??рил 6 фотографий бабушке и 4 фотографий другу.сколько фотографий осталось у Вити?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сделал 15 фотографий. 15-(6+4)=5 ф Ответ: 5 фотографий осталось у Вити.
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