Что означает слово воплощение
Литература
Что означает слово воплощение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принятие телесного образа; в религиозных учениях - принятие богом человеческого образа (рел.). 2. Переход в действительность, осуществление в конкретной форме. Эта поэма - поэтическое воплощение общественных идеалов. 3. Самое совершенное осуществление какого-нибудь качества.
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