Что означает слово воплощение

Гость: Гость:

Принятие телесного образа; в религиозных учениях - принятие богом человеческого образа (рел.). 2. Переход в действительность, осуществление в конкретной форме. Эта поэма - поэтическое воплощение общественных идеалов. 3. Самое совершенное осуществление какого-нибудь качества.