От какого слова оброзовалось слово восход
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От какого слова оброзовалось слово восход
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово восход образовалось от слова ход
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