Обьясните, пожалуйста, почему так? 2.7 - 2.(7) - периодичное число. Почему при переводе периодичного числа в дробь знаменатель не 10, а 9 и почему от 27 отнимают 2

Литература
Обьясните, пожалуйста, почему так? 2.7 - 2.(7) - периодичное число. Почему при переводе периодичного числа в дробь знаменатель не 10, а 9 и почему от 27 отнимают 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аа,сложно объяснить,ну да ладно. Есть периодическая дробь 2.7. для начала нам нужно представить её в виде обыкновенной дроби. В периодической дробе есть всего две цифры:2 и 7. Так вот. В числитель мы  спишем все цифры стоящие перед запятой (то есть 2),а потом просто слева припишем все остальные цифры после запятой(то есть 7) заметь,что тут нужно просто приписать ,а не складывать. у нас получается в числителе 27. Далее из первого числа в числителе(из 27) вычитаем число стоящее после запятой в периодической дроби(то есть 2. Если бы у нас была периодическа дробь  45.78 ,то в числителе получилось бы  4578 -45) дальше переходим к знаменателю. В знаменателе мы пием столько девяток ,сколько цифр стоит в периоде. в данном примере в периоде стоит цифра 7 и все,значит в числителе запишем одну девятку. ну а дальше приводишь все это к  общему знаменателю и складываешь две эти дроби. Все очень просто. Перечитай внимательно несколько раз и все поймешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Оетрубдадсбадслвьвосьашсьвоивиу цгви
Ответить
Русский язык
От какого слова оброзовалось слово восход
Ответить
Литература
Ребята, срочно, даю сотку, напишите сравнительную характеристику Варвары и Катерины из драмы "Гроза"
Ответить
Другие предметы
Что означает слово воплощение
Ответить
Русский язык
Несси - карликовый пудель,только женского рода.Я её знаю всю свою жизнь,она нискол??ко не (меняться).Всё такая же как замухрышка,но вёрткая - насто...
Ответить