Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.

Математика
Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на арифметическую прогрессию. Последний член этой прогрессии равен = -16 И ответ - количество членов с права. N = 17 (от 17 до 1)  + 1 (0) + 16 (от -1 до -16) = 34 члена -ОТВЕТ  НОЛЬ тоже входит как член прогрессии.
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