Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.
Математика
Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на арифметическую прогрессию. Последний член этой прогрессии равен = -16 И ответ - количество членов с права. N = 17 (от 17 до 1) + 1 (0) + 16 (от -1 до -16) = 34 члена -ОТВЕТ НОЛЬ тоже входит как член прогрессии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Українська мова
Математика
Через парк ведёт дорожка 32 м,или 4/9 дорожки,покрыто плитками задача а остальная ча??ть только гравием.Сколько метров дорожки покрыто