Укажите количество слагаемых в правой части равенства 17 = 17 + 16 + 15 + … + x. Возможно н??сколько правильных ответов.

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Задача на арифметическую прогрессию. Последний член этой прогрессии равен = -16 И ответ - количество членов с права. N = 17 (от 17 до 1) + 1 (0) + 16 (от -1 до -16) = 34 члена -ОТВЕТ НОЛЬ тоже входит как член прогрессии.