По лижній трасі в одному напрямі йдуть два лижники . зараз відстань між ними 2.4 км . швидкість лижника . який іде попереду 9.6 км/год а швидкість лижника який іде позаду 13.2 км/год. через який час другий лижник наздожене перш...

Математика

По лижній трасі в одному напрямі йдуть два лижники . зараз відстань між ними 2.4 км . швидкість лижника . який іде попереду 9.6 км/год а швидкість лижника який іде позаду 13.2 км/год. через який час другий лижник наздожене першого?

Автор: Гость