По лижній трасі в одному напрямі йдуть два лижники . зараз відстань між ними 2.4 км . швидкість лижника . який іде попереду 9.6 км/год а швидкість лижника який іде позаду 13.2 км/год. через який час другий лижник наздожене перш...
Математика
По лижній трасі в одному напрямі йдуть два лижники . зараз відстань між ними 2.4 км . швидкість лижника . який іде попереду 9.6 км/год а швидкість лижника який іде позаду 13.2 км/год. через який час другий лижник наздожене першого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-----13,2 км/ч -----> S = 2,4 км ----- 9,6 км/ч -----> t - ? Выражение: 2,4 : (13,2 - 9,6) = 2/3 1) 13,2 - 9,6 = 3,6 (км/ч) - скорость сближения при движении вдогонку; 2) 2,4 : 3,6 = 24/36 = 2/3 (ч) - через 2/3 ч второй лыжник догонит первого. 2/3 ч = (60 : 3 * 2) мин = 40 мин Вiдповiдь: через 40 хв другий лижник наздожене першого.
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