Скласти текст та тему серце матері
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Скласти текст та тему серце матері
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серце мами це те що переживає за тебе.Воно дуже добре,ласкаве.Завжди думає лише про дитину.Переживає за нього.Адже це серце не простої людини,а твоєї мами.Бережи його здоров'я і поважай маму.Завжди питай як у мами здоров'я і люби її.
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