Скласти текст та тему серце матері

Гость: Гость:

Серце мами це те що переживає за тебе.Воно дуже добре,ласкаве.Завжди думає лише про дитину.Переживає за нього.Адже це серце не простої людини,а твоєї мами.Бережи його здоров'я і поважай маму.Завжди питай як у мами здоров'я і люби її.