Напишите пожалуйста высказывания потомков о Пушкине!!

Литература
Напишите пожалуйста высказывания потомков о Пушкине!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждому другому поэту нравились стихи Пушкина.Ими восхищались Гоголь,Достоевский.Все писали свои строки о Пушкине.Некоторые говорили что такого как Пушкин им не найти.Он описывал природу,характер добрых и бесчувственных людей .Пушкин мог сочувствовать бедняку и помогать ему хоть как-то в своем рассказе.Поэтому его любили и любят сейчас.
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