Напишите пожалуйста высказывания потомков о Пушкине!!

Гость: Гость:

Каждому другому поэту нравились стихи Пушкина.Ими восхищались Гоголь,Достоевский.Все писали свои строки о Пушкине.Некоторые говорили что такого как Пушкин им не найти.Он описывал природу,характер добрых и бесчувственных людей .Пушкин мог сочувствовать бедняку и помогать ему хоть как-то в своем рассказе.Поэтому его любили и любят сейчас.