Напишите поже ребят сравнение пустыни с тайгой
География
Напишите поже ребят сравнение пустыни с тайгой
Ответ(ы):
Гость:
Тайга-самая большая по площади ландшафтная зона России. Ее ширина Вэв Европейской части достигает 800 км а на Заподной и Восточной Сибири - 2150км
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