Напишите поже ребят сравнение пустыни с тайгой

География
Напишите поже ребят сравнение пустыни с тайгой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тайга-самая большая по площади ландшафтная зона России. Ее ширина Вэв Европейской части достигает 800 км а на Заподной и Восточной Сибири - 2150км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как вы думаете,почему А.И. Куприн опубликовал рассказ "Чудесный доктор" с подзагол??вком "Истинное происшествие"??? ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРО...
Ответить
Информатика
Для передачи секретного сообщения используется код ,состоявший из прописных букв русского алфавита от 《К》до 《Ф》включительно .При этом все буквы...
Ответить
Математика
Пожалуйста сделаете 3!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Алгебра
При каком значении q уравнение 2X²₋15X₊q=0 имеет корни, один из которых в 1,5 раза боль??е другого?
Ответить
Математика
Выполните действия 3целых1/3÷2/3×1/5
Ответить