Напишите предложения на английском используя Past Continuous 1.Мой вчерашний день начи??ся с чистки зубов и зарядки .В 10 часов я пошла делать уроки.В 12 часов я собиралась в школу и завтракала.После школы я приехала домой и ...

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Напишите предложения на английском используя Past Continuous 1.Мой вчерашний день начи??ся с чистки зубов и зарядки .В 10 часов я пошла делать уроки.В 12 часов я собиралась в школу и завтракала.После школы я приехала домой и ужинала.В 8 часов я смотрела телевизор.И ровно в 11 я легла спать.

Автор: Гость