Напишите пж ход, участников, причину седьмого крестового похода

История
Напишите пж ход, участников, причину седьмого крестового похода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название : седьмой крестовый поход участники : Людовик 9 святой,крестоносцы  итог : завершился неудачей,а к 1291 году потеряли все восточные владения кроме Кипра
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