Напишите рассказ о школе .Не меннее чем из 10 предложений

Гость: Гость:

Я учусь в .... школе.в .. классе. В моей школе есть библиотека.в ней я прочитала много книг.а еще в моей школе есть столовая . В ней я каждый день кушаю .в моей школе работают замечательные учителя .чтонибудь продолжить .я люблю свою школу за то, что в ней много моих друзей