Напишите рассказ о школе .Не меннее чем из 10 предложений

Русский язык
Напишите рассказ о школе .Не меннее чем из 10 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я учусь в .... школе.в .. классе. В моей школе есть библиотека.в ней я прочитала много книг.а еще в моей школе есть столовая . В ней я каждый день кушаю .в моей школе работают замечательные учителя .чтонибудь продолжить .я люблю свою школу за то, что в ней много моих друзей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каковы архетектурные детали храма феодора ушакова
Ответить
История
Чем древние орудия труда отличались от нашего. 50 и больше слов! 20 балов
Ответить
История
Какие государства располагались в долине рек Тигр и Евфрат? 1. Шумер 2. Македония 3. Дакия 4. Вавилония 5. Урарту 6. Ассирия
Ответить
Математика
Ребят, помогите, пожалуйста Джо попадает в глаз койота с вероятностью 0.8, а Том с вероятностью 0.65 Какое событие отражает вероятность 0.07? ...
Ответить
Русский язык
Сколько звуков у ель
Ответить