Чем древние орудия труда отличались от нашего. 50 и больше слов! 20 балов
История
Чем древние орудия труда отличались от нашего. 50 и больше слов! 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше орудия делались из природных матерьялов например камней. А сейчас люди предумали различные металы и из них делают орудия труда. тоесть отличается тем что тогда был каменный век.
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