Напишите 10 причастных оборотов из произведений Лермонтова.

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Напишите 10 причастных оборотов из произведений Лермонтова.
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Автор: Гость
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Гость:
Она цвела С тех пор в тени своих садов, Не опасаяся врагов, за гранью дружеских штыков. И, гордо выслушав, больной Привстал, собрав остаток сил, И долго так он говорил Тогда, пустых не тратя слез, В душе я клятву произнес Я помнил смуглых стариков, При свете лунных вечеров Против отцовского крыльца Сидевших с важностью лица; И в час ночной, ужасный час, Когда гроза пугала вас, Когда, столпясь при алтаре, Вы ниц лежали на земле, Я убежал. Спасибо за задание! С удовольствием перечитала "Мцыри", чего и тебе желаю!)) ) остальные 5 оборотов - за тобой)))
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