Помогите 247(в,г),248(в,г)
Математика
Помогите 247(в,г),248(в,г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
247 в) 256 г) 121 248 в) 12+44a при а=0: 12+0=12 при а=3: 12+132=144 г) 26+10b при b=4: 26+40=66 при b=10: 26+100=126
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тигр пришёл на день рождения к маленькому кенгуру на 5 мин раньше чем ослик Иа но н?? 3 мин позже чем ВИННИ- ПУХ .после обеда все начали расходится...
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)
Математика
К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чу...