Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)

Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) -х = 7-4.5 - х = 2.5
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