Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)
Математика
Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ) -х = 7-4.5 - х = 2.5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чу...
Другие предметы
Окружающий мир