Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)

Математика

Пожалуйста помогите решить уравнение! 1) -х + 4,5 =7 2)-у +3,9 =6 3) -m+2 целых одна третия =4 Срочно надо помогите пожалуйста)

Автор: Гость