К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чуть чуть уступил Тимуру.Напиши первые буквы имён мальчиков в порядке занятых ими ...

Математика
К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чуть чуть уступил Тимуру.Напиши первые буквы имён мальчиков в порядке занятых ими мест-от первого к последнему.
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Гость:
Тимур- 1 Олег 2 Коля 3 Вадик 4
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