К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чуть чуть уступил Тимуру.Напиши первые буквы имён мальчиков в порядке занятых ими ...

Математика

К коле и Вадику присоединились два друга.В ходе соревнования Коля отстал от Тимур?? на столько же мест ,на сколько Олег определил Вадика ,а Олег чуть чуть уступил Тимуру.Напиши первые буквы имён мальчиков в порядке занятых ими мест-от первого к последнему.

Автор: Гость