Написать сочинение про словосочетание

Русский язык
Написать сочинение про словосочетание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словосочетанием называется соединение не менее двух знаменательных слов, связанных грамматически и по смыслу. Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. По морфологической принадлежности главного слова словосочетания делятся: на именные (главное слово выражено именем существительным, именем прилагательным, именем числительным, местоимением) . на глагольные (главное слово выражено личными формами глагола, а также особыми формами глагола — причастием и деепричастием) . Между главным и зависимым словами существуют три типа подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. Согласование — такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово употребляется в тех же формах, что и главное (крошечное создание, выросший цветок) . Управление — такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится при главном слове в определенном падеже (интересоваться искусством, находиться при сторожке) . Примыкание — такой вид подчинительной связи, при котором слова в словосочетании связываются только по смыслу (говорить улыбаясь, предложить войти) . Таким образом, грамматическая связь между словами в словосочетании выражается с помощью окончания зависимого слова или окончания и предлога; неизменяемые слова связываются в словосочетаниях с главным словом только по смыслу, т. е. грамматическая связь определяется морфологическими особенностями тех частей речи, из которых словосочетание состоит. Словосочетания бывают свободные и несвободные. В свободных легко выделить главное и зависимое слова, они имеют единое значение: тенистый сад — предмет и его признак. Несвободные словосочетания не делятся на части: детский сад — значение предмета, а не предмета и его признака. Несвободные словосочетания сходны со словом, в предложении бывают одним членом предложения. Словосочетание служит для того, чтобы называть (более точно, чем слово) предметы, их действия и признаки. Конкретизируя значение слова, словосочетание сужает его. Например, слово дом по значению шире, чем словосочетание кирпичный дом, а словосочетание — точнее, так как оно не только называет предмет, но и указывает на его признак. Словосочетание, как и. слово, служит строительным материалом для предложения. Например, в предложении Снежинки падают на землю можно выделить слово снежинки, которое является подлежащим, и словосочетание падают на землю, которое представляет собой группу сказуемого. Не образуют словосочетаний подлежащее и сказуемое, однородные члены предложения, слово с предлогом, например: идет дождь; светит, но не греет; у моря, возле моря.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить) 1)(х-1)^2=(14-х)^2 2)5х-4=4-3(5-2х) 3)-5х=5х-6
Ответить
Русский язык
Спишите любую группу слов и укажите над каждым словом часть речи. Сон, спать,сонны??, сонливый.Четвёрка,четыре,четвёртый.
Ответить
Қазақ тiлi
Біздің сынып туралы өтрік өлең
Ответить
История
Как пщявилось зеркало сообщение
Ответить
Геометрия
Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех угло...
Ответить