Написать сочинение про словосочетание

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Словосочетанием называется соединение не менее двух знаменательных слов, связанных грамматически и по смыслу. Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. По морфологической принадлежности главного слова словосочетания делятся: на именные (главное слово выражено именем существительным, именем прилагательным, именем числительным, местоимением) . на глагольные (главное слово выражено личными формами глагола, а также особыми формами глагола — причастием и деепричастием) . Между главным и зависимым словами существуют три типа подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. Согласование — такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово употребляется в тех же формах, что и главное (крошечное создание, выросший цветок) . Управление — такой вид подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится при главном слове в определенном падеже (интересоваться искусством, находиться при сторожке) . Примыкание — такой вид подчинительной связи, при котором слова в словосочетании связываются только по смыслу (говорить улыбаясь, предложить войти) . Таким образом, грамматическая связь между словами в словосочетании выражается с помощью окончания зависимого слова или окончания и предлога; неизменяемые слова связываются в словосочетаниях с главным словом только по смыслу, т. е. грамматическая связь определяется морфологическими особенностями тех частей речи, из которых словосочетание состоит. Словосочетания бывают свободные и несвободные. В свободных легко выделить главное и зависимое слова, они имеют единое значение: тенистый сад — предмет и его признак. Несвободные словосочетания не делятся на части: детский сад — значение предмета, а не предмета и его признака. Несвободные словосочетания сходны со словом, в предложении бывают одним членом предложения. Словосочетание служит для того, чтобы называть (более точно, чем слово) предметы, их действия и признаки. Конкретизируя значение слова, словосочетание сужает его. Например, слово дом по значению шире, чем словосочетание кирпичный дом, а словосочетание — точнее, так как оно не только называет предмет, но и указывает на его признак. Словосочетание, как и. слово, служит строительным материалом для предложения. Например, в предложении Снежинки падают на землю можно выделить слово снежинки, которое является подлежащим, и словосочетание падают на землю, которое представляет собой группу сказуемого. Не образуют словосочетаний подлежащее и сказуемое, однородные члены предложения, слово с предлогом, например: идет дождь; светит, но не греет; у моря, возле моря.