Спишите любую группу слов и укажите над каждым словом часть речи. Сон, спать,сонны??, сонливый.Четвёрка,четыре,четвёртый.

Русский язык
Спишите любую группу слов и укажите над каждым словом часть речи. Сон, спать,сонны??, сонливый.Четвёрка,четыре,четвёртый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сон-сущ., спать-глагол, сонный-прилагательное, сонливый-прилагательное. Четвёрка-существительное, четыре-существительное, четвёртый-прилагательное.
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