Пожалуйста напишите сочинение ''История одной дуэли" (смерть А. С. Пушкина)

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Смерть Пушкина наступила 29 января 1837 года в 14 часов 45 минут в городе Санкт-Петербурге, доме №12 на набережной реки Мойки. В ту минуту, когда сердце поэта остановилось, находящийся при нём неотлучно Владимир Иванович Даль (1801-1872) остановил стрелки настенных часов. Эта реликвия по сей день хранится в музее великого русского поэта и прозаика. Причиной печального конца стала дуэль с Жоржем Шарлем Дантесом (1812-1895). Именно пуля, выпущенная из пистолета француза, и оборвала жизненный путь Александра Сергеевича. Последняя дуэль Пушкина состоялась 27 января 1837 года после 16 часов дня. Поэту было 37 лет, его противнику оставалась неделя до 25 лет. Место дуэли – перелесок близ Комендантской дачи рядом с Чёрной речкой. Секундантом у поэта был его лицейский товарищ подполковник Константин Данзас. Секундантом Дантеса являлся виконт д’Аршиак – сотрудник французского посольства. Условия дуэли были следующими: стрелялись с 20 шагов, барьер составлял 10 шагов. Противники должны были идти к барьеру и произвести по одному выстрелу. Дуэльные пистолеты имели пули с диаметром 12 мм. Такой маленький снаряд мог легко нанести смертельное ранение. Снег был глубоким, поэтому секунданты утоптали в нём дорожки, сняли шинели и обозначили ими границы барьера. Данзас махнул своей шляпой, и противники пошли к барьеру. Александр Сергеевич шёл быстрее. Он подошёл к барьеру, прицелился, но француз выстрелил раньше. Пуля попала в правую часть живота поэта. Тот упал на шинель Данзаса и, казалось, потерял сознание. Дантес и его секундант подошли к упавшему. Тот поднял голову и заявил, что готов продолжить дуэль. Ему дали другой пистолет, так как дуло первого забилось снегом. Жорж Дантес встал возле барьера. При этом он повернулся правым боком. Правую руку согнул в локте, чтобы защитить грудь, а пистолетом прикрыл голову. Александр Сергеевич сел, опёрся на левую руку, прицелился и выстрелил. Выпущенная из пистолета пуля попала в правое предплечье француза. Тот упал, поэт крикнул: "Браво! " – но Жорж поднялся на ноги. Его ранение не было опасным. У Александра Сергеевича началось сильное кровотечение. Но дуэлянты не пригласили на поединок врача. Также у них не оказалось ничего под рукой, чтобы наложить на рану повязку. Истекающего кровью поэта доставили на Комендантскую дачу на санях. Здесь раненого переложили в карету, отвезли домой на набережную Мойки, и вызвали врачей.