Помогите пожалуйста нало разложить:K2S
Химия
Помогите пожалуйста нало разложить:K2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 атома калия и один атом сульфора
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