Помогите пожалуйста решить задачу уравнением номер 204 салат лук и огурцы заранее ??пасибо
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу уравнением номер 204 салат лук и огурцы заранее ??пасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100:5=20- лук 2)20:2=10- салат 3)20+10=30- салат и лук. 4)100-30=70- огурцы Ответ: луком 20 занято, салатом 10, а огурцами 70.
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