ПОМОГИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 187 5 КЛАСС

Гость: Гость:

Стоит ненастная погода.Третий день дует СИЛЬНЫЙ ветер.Закружились в ПРОХЛАДНОМ воздухе ЗОЛОТИСТЫЕ листья.Вот с берёзы падают МАЛЕНЬКИЕ листочки.На дорожке лежат КРУГЛЫЕ листья осинки,БОЛЬШИЕ листья тополя.Улетают последние перелётные птицы.Появились осенние зайчата-листопаднички .Думаю,нормально