ПОМОГИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 187 5 КЛАСС
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ПОМОГИТЕ УПРАЖНЕНИЕ 187 5 КЛАСС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоит ненастная погода.Третий день дует СИЛЬНЫЙ ветер.Закружились в ПРОХЛАДНОМ воздухе ЗОЛОТИСТЫЕ листья.Вот с берёзы падают МАЛЕНЬКИЕ листочки.На дорожке лежат КРУГЛЫЕ листья осинки,БОЛЬШИЕ листья тополя.Улетают последние перелётные птицы.Появились осенние зайчата-листопаднички .Думаю,нормально
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