Помогите пожалуйста!!! нужно сделать номера 364 и 365(б) Очень прошу, помогите!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!! нужно сделать номера 364 и 365(б) Очень прошу, помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)37-1=36 56-36=20 получаеться 20+1+м
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