Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а його основа- на 5 см більш??. Знайдіть периметр трикутника.
Математика
Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а його основа- на 5 см більш??. Знайдіть периметр трикутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+9+9+5=32см квадратних
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