Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а його основа- на 5 см більш??. Знайдіть периметр трикутника.

Математика

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 9 см, а його основа- на 5 см більш??. Знайдіть периметр трикутника.

Автор: Гость