Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)

Геометрия
Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больший это х сумма 2 смежных углов = 180 следовательно (180-106) _______ + 106 = х 2 х= 106+ 37 х= 143
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста напишите сочинение ''История одной дуэли" (смерть А. С. Пушкина)
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста нало разложить:K2S
Ответить
Литература
Сколько человек онемело бы если бы им запретили говорить о себе хорошо а о других ??лохо
Ответить
Английский язык
Подумай! Что означает пословица? Согласны ли вы с этим? Почему / почему нет? Преступление никогда не оправдывается. (пословица)
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу уравнением номер 204 салат лук и огурцы заранее ??пасибо
Ответить