Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)
Геометрия
Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больший это х сумма 2 смежных углов = 180 следовательно (180-106) _______ + 106 = х 2 х= 106+ 37 х= 143
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