Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)

Геометрия

Срочно помогите！7класс Разность двух углов,которые получились в результате пересечения двух прямых=106градусов.Найдите наибольший из четырех углов.(Решить уравнением)

Автор: Гость