Как пщявилось зеркало сообщение

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Первые зеркала в Древнем Египте Первые зеркала появились в Древнем Египте и мало были похожи на наши сегодняшние. Делали их из черного мрамора, и потому кокетки, которые смотрелись в их полированные поверхность, выглядели, как выходцы из черной Африки. Позже материалом для зеркал стала бронза, и кожа людей поменяла темный оттенок на золотистый. Однако смена эпох не влияла на форму зеркал, она оставалась одной и той же – круглой. В этом проявился магический смысл. Зеркало по форме связывалось с солнцем и луной, особенно с последней, ведь зеркало, как и луна, отражало солнечный свет. Зеркала в Древней Греции и Риме В Древней Греции зеркала также были бронзовыми но, вероятно, появились не ранее пятого века до нашей эры. Во всяком случае ни в «Илиаде» , ни в «Одиссее» , написанных раньше, не упоминается, что кто-то смотрелся бы в зеркало. Обратную сторону древнегреческих зеркал украшала тонкая гравировка со сценами любви или празднеств. Греки считали зеркало атрибутом Вакха, бога вина и веселья, и богини любви Афродиты. Форму металлических зеркал начали менять древние римляне. Они ввели в обиход маленькие карманные зеркальца. Впервые в Риме появляются и большие настенные зеркала, в которые человек мог увидеть себя в полный рост. Римляне же дополнили зеркало подставкой. Интересно, что с падением Римской империи о зеркалах в Европе забыли почти на тысячелетие и вспомнили лишь после крестовых походов на Восток, где зеркала все время были в ходу. Стеклянные зеркала Стеклянные зеркала – изобретение нидерландских мастеров. Хрупкое зеркало стекло обычно помещали в футляры, выточенные из слоновой кости и украшенные драгоценными камнями. Вообще в старину зеркала имели только зажиточные люди, поэтому не случайно столь богатое их оформление. До середины нашего тысячелетия форма зеркал оставалась круглой, потом появились прямоугольные, вставленные в раму, как картина. Со временем рамы приобрели пышную форму, богатую резьбу и позолоту. Венецианские зеркала В Венеции открыли способ серебрения стекла, и отражение приобрело невиданную до того чистоту и ясность. Слава о венецианских зеркалах очень скоро распространилась по всей Европе. Во дворцах аристократов и королей появились зеркальные кабинеты. В кабинете Екатерины Медичи было например до 119 зеркал. А Людовик XIV решил построить в Версале целую галерею зеркал длиной 63 метра. Мистика и зеркала Несмотря на прогресс науки и техники, долгие годы люди верили в магические свойства зеркал. Например, теоретики распространившегося учения о выражении сущности человека в чертах лица считали, что в кривом зеркале человек становится похожим на животное, которое таится в глубине его натуры и составляет его истинную сущность. Как появилось зеркалоИсточник: Зеркала настоящего времени Рациональный двадцатый век свел на нет мистические страхи и уважительное отношение к зеркалу. Его форма предельно упростилась и часто лишена всякого обрамления. Периодически она незначительно меняется. В 1920-е годы в моде круглые и овальные зеркала, потом их сменяют прямоугольные, в пятидесятые годы все больше появляется зеркал неправильной формы. В 70-е годы в оформлении интерьеров распространилась стилизация «под старину» . Сегодня человек не испытывает ни страха, ни благоговения перед зеркалом. Это просто необходимая вещь. Но тем не менее все же есть в зеркале какая-то манящая тайна. Кажется, что оно не просто отражает наше лицо, но и нечто говорит. Шекспир как-то обронил: «по черточкам морщин в стекле правдивом мы все ведем своим утратам счет».