Помогите решить)) 1)(х-1)^2=(14-х)^2 2)5х-4=4-3(5-2х) 3)-5х=5х-6
Алгебра
Помогите решить)) 1)(х-1)^2=(14-х)^2 2)5х-4=4-3(5-2х) 3)-5х=5х-6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(x^2 - 1) = (14 - x^2) x^2 - 2x + 1 = 196 - 28x + x^2 x^2 - x^2 - 2x + 28x - 196 +1=0 26x = 195 x = 7,5 2) 5x - 4 = 4 - 3(5 - 2x) 5x - 4 = 4 - 15 + 6x 5x - 6x - 4 - 4 + 15 = 0 -x + 7 = 0 -x = -7 x = 7 3) -5x = 5x - 6 -5x - 5x = -6 -10x = -6 x = 0,6
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