Номер 83 помогите пожалуйста. У меня камера плохая

Русский язык
Номер 83 помогите пожалуйста. У меня камера плохая
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Кто? Что сделает? Куда? Когда?
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