Напишите рассказ об коллекции на англиском языке

У меня есть коллекция журналов про камни. в коллекции 34 журнала. в этих журналах рассказывается о камнях и его природных ценностей. мне кажется, что читая журналы и коллекционируя что либо мы больше познаем мир I have a collection of magazines about the stones. in the collection of 34 magazine. in the journals he describes the rocks and its natural values. I think that reading magazines and kollektsioniruya either that we no longer understand the world