Решить ураанение с разделяющими переменными 2y'√x=y,если y(0)=1

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нам нужно решить задачу Коши. Разрешим наше уравнение относительно производной. Переходя к диффиринциалам, получим: - уравнение с разделяющимися переменными. Разделим переменные - уравнение с разделёнными переменнами Проинтегрируем обе части уравнения - общий интеграл Найдем частный интеграл Частный интеграл: