Какое количество теплоты выделилось при полном сгорании 500 грамм пороха

Физика
Какое количество теплоты выделилось при полном сгорании 500 грамм пороха
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