Отметь варианты , в которых допущена ошибка: 1) а-беспокоиться о сыне б-заплатить за проезд в - рецензия на статью г-беспокоиться о сыне д-заплатить проезд е- рецензия о статье 2)а-уверенность в себе б-удостоен награды в - ве...
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Отметь варианты , в которых допущена ошибка: 1) а-беспокоиться о сыне б-заплатить за проезд в - рецензия на статью г-беспокоиться о сыне д-заплатить проезд е- рецензия о статье 2)а-уверенность в себе б-удостоен награды в - вера в победу г-уверенность в себя д - удостоен нвградой е-вера в победу
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Гость:
1) б д е 2) г д ответы напмсанны буквами
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