Ручка, пишет,красивая, громкий, свистит, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, черно??, ромашка, учиться, аккуратный, ученик, высокий, прочитает.
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Ручка, пишет,красивая, громкий, свистит, свистит, сентябрь, альбом, нарисует, черно??, ромашка, учиться, аккуратный, ученик, высокий, прочитает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительные-Ручка,сентябрь,альбом,ромашка,ученик. Глаголы-пишет,свистит,свистит,нарисует,учиться,прочитает. Прилагательные- красивая,громкий,черное,аккуратный,высокий.
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