Стихотворение жили были сорок тысяч белых
Литература
Стихотворение жили были сорок тысяч белых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗИМА Жили-были в тучке точки: Точки-дочки и сыночки – Двадцать тысяч сыновей! Двадцать тысяч дочерей! Сорок тысяч белых точек – Сыновей и точек – дочек – Сразу за руки взялись И на землю понеслись.
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