Стихотворение жили были сорок тысяч белых

Литература
Стихотворение жили были сорок тысяч белых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗИМА Жили-были в тучке точки: Точки-дочки и сыночки –  Двадцать тысяч сыновей! Двадцать тысяч дочерей! Сорок тысяч белых точек –  Сыновей и точек – дочек –  Сразу за руки взялись И на землю понеслись.
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