Стихотворение жили были сорок тысяч белых

Гость: Гость:

ЗИМА Жили-были в тучке точки: Точки-дочки и сыночки – Двадцать тысяч сыновей! Двадцать тысяч дочерей! Сорок тысяч белых точек – Сыновей и точек – дочек – Сразу за руки взялись И на землю понеслись.