Аделина 26% от общего количества азоиных оснований?
Биология
Аделина 26% от общего количества азоиных оснований?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-Т Г-Ц Раз аденита 26%, значит и Тимина тоже 26 % из 100, 26+26=52 после из 100% 52 % ушли, осталось 48%, вот его мы равно делим на Гуанин и Цитозин по 24%.В итоге, азотистые основания А-26, Т-26, Г-24, Ц-24 процентов, все вместе 100%
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