Аделина 26% от общего количества азоиных оснований?

Гость: Гость:

А-Т Г-Ц Раз аденита 26%, значит и Тимина тоже 26 % из 100, 26+26=52 после из 100% 52 % ушли, осталось 48%, вот его мы равно делим на Гуанин и Цитозин по 24%.В итоге, азотистые основания А-26, Т-26, Г-24, Ц-24 процентов, все вместе 100%