Раскрой скобки. Закончи предложения.Поставь имя существительное в нужную падежную форму. Напиши. Определи его падеж. Подарил фото на (память ). Вытянулся перед ним в (струнка). Поспешили к нам на (выручка). Попробовал рукой на ...

Русский язык
Раскрой скобки. Закончи предложения.Поставь имя существительное в нужную падежную форму. Напиши. Определи его падеж. Подарил фото на (память ). Вытянулся перед ним в (струнка). Поспешили к нам на (выручка). Попробовал рукой на (ощупь). Ставить всех на одну (дока). Стричь под одну (гребёнка).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подарил фото на память (В.п.). Вытянулся перед ним в струнку (В.п.). Поспешили к нам на выручку (В.п.). Попробовал рукой на ощупь ( В.п.). Ставить всех  на одну доку (В.п.). Стричь под одну гребёнку (В.п.).
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