Раскрой скобки. Закончи предложения.Поставь имя существительное в нужную падежную форму. Напиши. Определи его падеж. Подарил фото на (память ). Вытянулся перед ним в (струнка). Поспешили к нам на (выручка). Попробовал рукой на ...

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Раскрой скобки. Закончи предложения.Поставь имя существительное в нужную падежную форму. Напиши. Определи его падеж. Подарил фото на (память ). Вытянулся перед ним в (струнка). Поспешили к нам на (выручка). Попробовал рукой на (ощупь). Ставить всех на одну (дока). Стричь под одну (гребёнка).

Автор: Гость