Рассеянный с улицы Бассейной, уезжая с дачи на своей "Оке", забыл ключи от городско?? квартиры. Сын, увидев ключи, поехал за ним в догонку на мотоцикле. Через какое время сын догонит отца, если он обнаружил ключи на веранде чер...
Математика
Рассеянный с улицы Бассейной, уезжая с дачи на своей "Оке", забыл ключи от городско?? квартиры. Сын, увидев ключи, поехал за ним в догонку на мотоцикле. Через какое время сын догонит отца, если он обнаружил ключи на веранде через 30 минут после отъезда отца? Скорость оки 80км/ч, а мотоцикла 120 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80 * 0,5 = 40 км проехала ока за 30 мин (0,5 ч) 2) 120 - 80 = 40 км/ч с такой скорость догоняет мотоцикл оку 3) 40 : 40 = 1 час за столько догонит сын отца
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