Рассеянный с улицы Бассейной, уезжая с дачи на своей "Оке", забыл ключи от городско?? квартиры. Сын, увидев ключи, поехал за ним в догонку на мотоцикле. Через какое время сын догонит отца, если он обнаружил ключи на веранде чер...

Математика

Рассеянный с улицы Бассейной, уезжая с дачи на своей "Оке", забыл ключи от городско?? квартиры. Сын, увидев ключи, поехал за ним в догонку на мотоцикле. Через какое время сын догонит отца, если он обнаружил ключи на веранде через 30 минут после отъезда отца? Скорость оки 80км/ч, а мотоцикла 120 км/ч.

Автор: Гость