ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ГЕОМЕТРИЕЙ ДАЮ 15 БАЛЛОВ

Геометрия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ГЕОМЕТРИЕЙ ДАЮ 15 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме хорд: АМ×МВ=СМ×МD 4×25=CM×5 CM=100/5=20 CD=CM+MD=20+5=25
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