Придумать и записать задачу на все арифметические действия .

Гость: Гость:

Пошла мама в магазин и купила 10 пакетиков семян, по дороге встретила соседку и отдала ей 2 пакетика семян(10-2), пришла домой, отдала половину бабушке(8:2), а оставшиеся посадила и у неё вросло 4 мака, в каждом маке 5 семечек(5*4) и в итоге у неё получилось в 2 раза больше пакетиков чем было.