С первой яблони собрали 40 кг яблок а со второй только 10 на сколько больше килограм??в яблок собрали с первой яблони чем со второй во сколько раз меньше яблок собрали совторой чем с первой

Математика
С первой яблони собрали 40 кг яблок а со второй только 10 на сколько больше килограм??в яблок собрали с первой яблони чем со второй во сколько раз меньше яблок собрали совторой чем с первой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 30 кг в 4 раза меньше
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