Y'=y, если y(0)=1 помогите срочно
Математика
Y'=y, если y(0)=1 помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить задачу Коши. - уравнение с разделяющимися переменными Разделим переменные - уравнение с разделёнными переменными Проинтегрируем обе части Частный интеграл Ответ:
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