Y'=y, если y(0)=1 помогите срочно

Математика
Y'=y, если y(0)=1 помогите срочно
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить задачу Коши.   - уравнение с разделяющимися переменными Разделим переменные - уравнение с разделёнными переменными Проинтегрируем обе части Частный интеграл Ответ: 
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