Замените словосочетание «ветка ели», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.
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Замените словосочетание «ветка ели», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.
Ответ(ы) на вопрос:
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Еловая ветка. (ветка (какая? ) - еловая.
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