Решить задачу из яблок груш и абрикосов изготовили сок груш в 3 раза больше чем и а??рикосов и на 500 грамм меньше чем яблок все понравилось? на килограмм яблок и груш Сколько килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок пон...
Математика
Решить задачу из яблок груш и абрикосов изготовили сок груш в 3 раза больше чем и а??рикосов и на 500 грамм меньше чем яблок все понравилось? на килограмм яблок и груш Сколько килограммов абрикосов Сколько килограммов яблок понадобилось для изготовления сока
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