Срок. чно по.мо.ги.те. номер 3 4 5
Математика
Срок. чно по.мо.ги.те. номер 3 4 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 12 725 438 а)12 725 440 б)12 725 400 в)12 730 000 г)13 000 000 4)а)x:15=225 х=225*15 х=3375 б)104у+12=1156 104у=1156-12 104у=1144 у=1144:104 у=11 в)29(145-6z)=203 145-6z=203:29 145-6z=7 -6z=7-145 -6z=-138 z=-138:-6 z=23 5) не видно полностью:(
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